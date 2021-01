Câmara lança aplicativo para acompanhar rádio e TV ao vivo

A Câmara dos Deputados lançou hoje (29) um aplicativo para o cidadão acompanhar as transmissões da Rádio Câmara e da TV Câmara. Também será possível encontrar as últimas notícias da Agência Câmara. O “Câmara ao Vivo” pode ser baixado gratuitamente no Google Play Store e Apple Store.

Os veículos de comunicação da Câmara exibem sessões de discussão e votação de matérias em plenário e nas comissões, além de programas de entrevistas e debates. Sua grade conta ainda com documentários e programas de música. O prograrma também vai auxiliar a população para acompanhar eleição do presidente da Câmara e dos membros da Mesa Diretora, na próxima segunda-feira (1º).

“Esse aplicativo foi pensado para que a próxima eleição da Mesa Diretora da Câmara seja acompanhada em todo o Brasil por qualquer cidadão e pela própria imprensa em um único toque, sem nenhum tipo de burocracia tecnológica no meio do caminho”, disse a secretária de Comunicação da Câmara, deputada Joice Hasselmann (PSL-SP).

*Com informações da Agência Câmara de Notícias.