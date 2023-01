Câmera da Netgloria mostra pluma de um foguete chinês cortando o céu

O Clima ao Vivo recebeu um relato da nossa parceira Bramon e identificou que várias câmeras do Nordeste e Norte registraram uma pluma de um foguete chinês na noite de domingo (08). Confira as localizações:

– São Luís/MA – Hotel Abbeville

– Paulo Afonso/BA – Atel Telecom

– Boa Vista/RR – Funerária Orsolu

– Caririaçu/CE – LinkCariri

– Juazeiro do Norte/CE – LinkCariri

– Nossa Senhora da Glória/SE – NetGlória

– Petrolina/PE – Atel Telecom

– Santa Maria da Boa Vista/PE – Atel Telecom

Mais informações sobre essa pluma

Um veículo Long March-7A (Y4) lançou três satélites, Shijian-23, Shiyan-22A e Shiyan-22B, do Local de Lançamento de Naves Espaciais Wenchang, na Província de Hainan, na China, em 8 de janeiro de 2023, às 22:00 UTC (9 de janeiro, às 06:00 hora local).

Segundo fontes oficiais, os satélites entraram em suas órbitas planejadas com sucesso. Shijian-23 será “usado principalmente para experimentos científicos e verificação técnica”. Shiyan-22A e Shiyan-22B serão usados para “testes de verificação em órbita de novas tecnologias, como monitoramento do ambiente espacial”.

Foguete gigante

Para chegar até a lua, a sonda precisa de um gigantesco foguete e muito combustível para impulsionar a nave até ela atingir a velocidade necessária para vencer a gravidade da terra. A medida que o combustível vai sendo consumido, o foguete vai liberando seus estágios e se tornando mais leve. O primeiro estágio, usado na aceleração inicial, geralmente cai alguns minutos após o lançamento. O segundo estágio normalmente atinge altitudes e velocidades bem mais elevadas, sendo desligado quando já está em órbita da terra. Por muitos anos, esse corpo de foguete do segundo estágio permanecerá em órbita da Terra como um lixo espacial, e nessa condição, são necessárias algumas medidas de seguraça.

Por que forma essa mancha no céu?

A principal delas é esvazirar completamente o combustível não utilizado, para evitar que a pressão interna possa provocar algum tipo de explosão, o que poderia afetar os satélites em órbita ou futuros lançamentos. Nesse processo, chamado de “ventilação de combustível”, o combustível pressurizado é liberado no espaço de forma a igualar a pressão interna do foguete evitando futuras explosões. E como esse processo é realizado após o desligamento dos motores do foguete, o combustível pode ser lançado em qualquer direção, mas geralmente acaba uma espécie de cone por conta da rotação do foguete. Como a velocidade com que o combustível é liberado é imensamente inferior à velocidade do foguete, durante algum tempo, a pluma e o foguete seguem muito próximos no espaço, na mesma trajetória que estava o foguete no momento em que ele foi desligado. Por isso, a nuvem luminosa vista nessa segunda, seguiu lentamente na direção leste, a mesma trajetória prevista para o Longa Marcha 5 que levou a Sonda Chang”e 5 para a Lua.

Outras plumas

Fonte: climaaovivo