Por volta das 13h30min desta sexta-feira, 28, um caminhão acabou caindo dentro do Rio São Francisco, após apresentar problemas mecânicos.

De acordo com informações, o caminhão estava carregado de ração e três pessoas estariam no veiculo no momento do ocorrido, porem ninguém ficou ferido. A balsa faz a travessia entre Niterói/Pão de Açúcar/AL.

Os ocupantes do veículo conseguiram se salvar com ajuda de populares.