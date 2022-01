CAMPEONATO SERGIPANO: Atlético Gloriense perde de virada com ajuda do apito amigo

É meus amigos, uma derrota amarga no Editon Oliveira da Silva na tarde do último domino, 23, deixou a equipe do Atlético Gloriense com a responsabilidade de vencer a todo custo a próxima partida no campeonato sergipano.

Em um primeiro tempo equilibrado, a equipe comandada por Carlos Alberto Dias, abusou da ligação direta e sofreu um pouco com seu meio campo, que não teve uma tarde inspirada, salvo o volante Cristiano, que disparado foi o melhor jogador da equipe.

Mas o destaque do primeiro tempo mesmo foi o goleiro Sandro, que fez belas defesas e salvou a equipe pelo ao menos três oportunidades.

E por falar em destaques o lado direito do Gloriense promete dar muito trabalhado nesse campeonato. Daniel e Tássio promete formar uma grande dupla e com o entrosamento que virá naturalmente, a equipe tende a ficar mais forte por aquele lado.

Mesmo com a derrota, que partida segura fez a nossa zaga, Alisson um mostro e Luan, apesar de alguns erros de saída de bola, foi o responsável pelo gol Gloriense , marcado aos 38 minutos do primeiro tempo..

Na segunda etapa, que se destacou foi o camisa 12 da equipe Lagartense, que até então fazia uma partida discreta no primeiro tempo.

O camisa 12 voltou para a segunda etapa disposto a vencer a partida e aos 55” minutos, encontrou um pênalti encima do atacante Thiago Santos, que escorregou e acabou atingindo o zagueiro Alisson. O bom camisa 09 do Lagarto acabou batendo e marcando o gol.

Com var esse pênalti jamais seria marcado. Bom, vai lá saber…

Ainda na segunda etapa, o camisa 12 da equipe Lagartense não viu a agressão clara cometida pelo seu companheiro Thiago Santos encima do zagueiro Luan, agressão digna de expulsão digo assim de passagem.

Em um grupo de whatsapp o árbitro (12), deixou a seguinte mensagem:

Boa noite a [email protected]!

Antes de o senhor querer ouvir quaisquer justificativas deste ou daquele árbitro gostaria de observar alguns pontos e questioná-los:

Alguém, por gentileza, poste aqui o vídeo com o áudio ORIGINAL!

Qual foi a reação dos jogadores da equipe do Atlético após a marcação da infração?

Qual foi a reação, em particular, do atleta 03 do Atlético, após a marcação do pênalti?

Qual foi a reação do treinador do Atlético após o término da partida?

Os senhores do “tribunal emocional” por ventura questionaram o atleta 03 do Atlético se realmente ele atingiu seu adversário?

Qual a distância em que os senhores do “tribunal emocional” estavam do lance que originou o pênalti?

Qual a distância em que o referido árbitro se encontrava no mesmo lance?

Se possível, senhores do tribunal emocional, me respondam essas humildes indagações e vamos seguir as discussões, embasados na regra do jogo e não em paixões que cegam, subjugam, alienam e nos fazem usar termos que, em algumas instâncias, poderão ser usados contra quem os profere!!!

Paz e bem!

Aqui dá para responder;

1° A reação dos jogadores

Reclamaram com veemência, só ele não viu

2° Reação de Alisson

Não podia reclamar o árbitro já havia o amarelado no primeiro tempo e com esse pênalti Gasparzinho, uma reclamação mais incisiva prejudicaria ainda mais a equipe, que ficaria com uma menos.

3º Reação do treinador do Atlético após o término da partida

Quem conhece Carlos Alberto Dias, sabe o quanto é extremamente educado e respeitoso, ele sabia que se fosse para fazer escândalo não resolveria.

4° “Os senhores do “tribunal emocional” por ventura questionaram o atleta 03 do Atlético se realmente ele atingiu seu adversário?”

Sim, entrei em contato com o atleta Alisson e o mesmo me confirmou o que vi no campo. Foi falta de ataque e não pênalti.

5 ° Distância em que o referido árbitro se encontrava no mesmo lance

O atraso em apitar o “pênalti” mostrou o quanto estava inseguro em marcar, apitando depois do grito.

Espero ter respondido.

ATLÉTICO GLÓRIENSE

Precisa de reforços, no mínimo mais um meia e um atacante brigador.

FEDERAÇÃO SERGIPANA

Tá de brincadeira, ano passado na estreia contra o confiança foi à mesma coisa. Precisa rever o conceito de arbitragem no futebol sergipano, se não, apenas equipes com dinheiro irá participar, ou o campeonato ficará apenas na capital.

LANCE DO PÊNALTI PELAS LENTES DA ITTV

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Maycon Fernandes (@mayconjornalista)

Maycon Fernandes/Jornalista DRT 2304/SE