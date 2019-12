CAMPO DO BRITO: Em pesquisa realizada no município Marcell segue líder e Zominho segue rejeitado

As eleições acontecerão em outubro do próximo ano, mas já tem gente encomendado pesquisa para saber como anda sua imagem com os eleitores. Como no caso de Campo do Brito.

A pesquisa foi realizada pelo Instituto França de Pesquisas:

Considerando que os candidatos a Prefeito fossem estes, em qual deles o Sr(a) votaria?

Marcell Souza 50,3

Zominho 15,9

Zé Carlinhos 11,0

NH/BR/Nulo 11,9

NS/Indeciso 10,9

REJEIÇÃO – Em qual deles o Sr(a) NÃO VOTARIA DE JEITO NENHUM para Prefeito se as eleições fossem hoje?

Marcell Souza 13,9

Zominho 24,6

Zé Carlinhos 15,7

NH/BR/Nulo 25,6

NS/Indeciso 20,2









Como podemos ver, a pesquisa mostrou que se as eleições fossem hoje, Marcell Souza venceria com facilidade os dois opositores, isso se deve ao pequeno percentual de sua rejeição. Por outro lado, o Pré-Candidato Zominho aparece com apenas 15% das intenções de voto, mas tem uma rejeição que assusta, menos de um ano antes da eleição.

Pelo visto, os opositores a Marcell terão muito trabalho.