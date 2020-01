Candidatos conseguiram acessar nota do Enem 2019 antes de liberação oficial

Candidatos que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médico conseguiram ter acesso à nota antes mesmo da liberação oficial, prevista para as 10h desta sexta-feira (17). Quem conseguiu ver o resultado acessou o aplicativo do Enem de madrugada.









Eduardo Xhaves, do Recife, e que tenta uma vaga em medicina, conseguiu ver seu desempenho no Enem 2019 pelo app no celular da irmã. “Consegui acessar o portal hoje de madrugada pelo aplicativo, mas pelo que vi as pessoas não conseguiram ver a nota. Entrei pelo aplicativo no celular da minha irmã e consegui”, explicou.

Clique aqui para acessar a pagina do participante

A reportagem do Jornal do Commercio teve acesso a ao menos dez alunos, todos do Recife, que também conseguiram visualizar suas notas através do aplicativo. O Inep, organizador do Enem, ainda não se pronunciou sobre o vazamento.

Fonte: jconline.com.br