O município de Canindé do São Francisco ficará sem abastecimento de água entre os próximos dias 19 a 22 de Julho.

As Companhias de Desenvolvimento Regional de Sergipe (Coderse), de Saneamento de Sergipe (Deso) e de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) anunciaram a paralisação temporária no fornecimento de água bruta para irrigação nos Perímetros Irrigados Califórnia e Jacaré-Curituba e no abastecimento humano na zona urbana do município.

A retomada do fornecimento de água está prevista para o dia 22 (segunda-feira) ou assim que for concluída a primeira etapa da recuperação estrutural da comporta de segurança na Barragem de Xingó. O serviço será feito em duas etapas, com o processo sendo repetido entre os dias 26 e 29 de julho.

Segundo a Deso, a empresa disponibilizará carros-pipa no local, para garantir o abastecimento dos reservatórios, durante as etapas da manutenção.

Canindé, que tem até água como turismo, ficará sem o abastecimento do líquido precioso.

Com informações da Agência Sergipe de Notícias.