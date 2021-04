Canindé: Jovem de 18 anos comete suicídio por envenenamento

Policiais Militares do 4º Batalhão de Polícia Militar do Estado de Sergipe realizavam rondas ostensivas na última segunda-feira (05) nas proximidades do Hospital Municipal Haydeê de Carvalho Leite Santos em Canindé de São Francisco, região do Sertão, quando se depararam com duas pessoas socorrendo uma mulher desacordada, aparentemente sem vida.

A Guarnição Tático 41 se aproximou e foi informada que se tratava de uma tentativa de suicídio por suposto envenenamento, uma das pessoas que estava presentes no local era cônjuge da vítima e a outra um vizinho.

Maria Aparecida dos Santos, 18 anos, foi socorrida por profissionais da saúde, que em seguida informaram aos PMs que a vítima havia evoluído a óbito.

Informações do 4º Batalhão de Polícia Militar do Estado de Sergipe