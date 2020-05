Canindé registra mais 04 casos de Coronavírus

Confira o panorama geral do Novo Coronavírus em Canindé de São Francisco. Hoje, foi confirmado mais sete (7) casos da Covid-19 no município.

Trata-se quatro pessoas do sexo feminino; a primeira de 19 anos; a segunda de 50 anos (ambas residentes no bairro Centro); a terceira de 13 anos (residente no Assentamento Alto Bonito); a quarta de 34 anos (residente no bairro Olaria); e três pessoas do sexo masculino, sendo um bebê de 9 meses; de 18 e 40 anos as duas outras pessoas (todos residentes no bairro Centro). Informamos, que o bebê de 9 meses e uma mulher de 22 anos do Assentamento Cuiabá, encontram-se hospitalizado em Aracaju.

CASOS CONFIRMADOS: 37

CURADOS: 19

PESSOAS EM RECUPERAÇÃO: 16

ÓBITOS: 02

CASOS SUSPEITOS: 17

CASOS DESCARTADOS: 106

CASOS MONITORADOS EM ISOLAMENTO DOMICILIAR: 121

ASCOM

Prefeitura de Canindé de São Francisco