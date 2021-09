Cantor e compositor a Gil Felix acaba de lançar seu novo single

- Advertisement -

O cantor, compositor e instrumentista Gil Felix acaba de lançar seu novo single intitulado “ Na Frente´´, e ja se encontra disponivel em todos os streaming de audio. Para a música também foi lançada um video clip oficial no youtube.

Gil Felix é um artista internacional que tem desenvolvido ao longo de mais de 25 anos de carreira um repertório vasto e eclético, com composições originais e grandes sucessos. Influenciado por artistas como Gilberto Gil, Bob Marley, Luis Gonzaga e Fela Kuti, tem uma trajetória que pode ser conferida nos oitos álbuns que já gravou. A performance de Gil Felix apresenta composições que mistura a cultura regional do recôncavo com influências da musicalidade africana.

No Brasil foi um dos pioneiros da música reggae, tendo múltiplas apresentações em casas de shows e festivais como o Fest’in Bahía e o Femadum, destacando o LP “Galan” de 2004, o qual teve uma especial acolhida em São Paulo. Ele tem sido uma influencia de alguns artistas da Bahia como Magary Lord e Cativeiro.

No ano 2000 se estabelece na Suíça, abrindo a carreira dele a novas possibilidades. Participou de grandes festivais internacionais tais como Festival do Montreux (Suíça), Green Festival (Dinamarca), Festival Latino Americano (Itália). A música de Gil é principalmente popular, no entanto ele conseguiu colocar dois sucessos na Europa no circuito da música eletrônica, se mantendo por mais de dois anos entre 2003/2004 no 1° do ranking: “Capoeira” (Drum and Bass) e “Que Alegria” (House).

​2018/19 ele toca em clubes, bares e festivais na Escandinávia e recentemente lançou Kanga Musa para a cena da dança eletrônica combinando dance music com letras ensinando-nos sobre o impacto africano e latino na história do mundo até agora.

Em 2021, Gil Felix lança o álbum Enfim, que representa um novo passo musicalmente com deliciosas influências do jazz no samba reggae, afropop e bossa nova de Gil. O álbum é uma produção internacional com músicos de três continentes e gravado em Estocolmo, Suécia e Salvador da Bahia, Brasil com o conhecido produtor Nestor Madrid como coprodutor.