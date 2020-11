Cantor Josa, o Vaqueiro do Sertão, morre em Aracaju aos 91 anos

Faleceu na manhã desta terça-feira (10) em Aracaju o cantor Josa, o vaqueiro do sertão. A informação foi confirmada pela família do cantor sergipano. Nascido na cidade de Simão Dias, Josa completou 91 anos em março deste ano e sofria de Alzheimer, doença com a qual foi diagnosticado há mais de dez anos.

José Gregório Ribeiro se tornou um vaqueiro muito famoso na região devido à habilidade na arte de amansar animais. Ele também foi vendedor de frutas na feira da cidade, amansador de burro brabo, militar e costureiro. Mas foi a arte de compor, cantar e tocar sanfona que projetou Josa – como ficou conhecido – para o universo artístico e o transformou em um dos principais nomes da cultura sergipana. Fonte: F5 News | Edição de texto: Monica Pinto