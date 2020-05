CAPELA: Dos 26 casos positivos de Covid-19, 12 estão curados

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) finalizou mais uma semana de muito trabalho no enfrentamento ao coronavírus, causador da Covid-19. As ações, a exemplo da desinfecção dos diversos espaços públicos realizada todos os dias, têm tido bastante efetividade, o que demonstra e reforça como a gestão municipal trabalha com dedicação e afinco para cuidar das pessoas.

Inclusive, nesta semana, foram realizados 84 testes rápidos e 6 PCR. Outra boa notícia é que, felizmente, Capela vem contabilizando um número grande de curados

O trabalho, no entanto, não pode cessar, pois novos casos continuam ocorrendo. No boletim de hoje, sexta-feira, dia 29 de maio, há mais três casos confirmados, num total de 26 pessoas que contraíram Covid-19 no município.

Trata-se de uma mulher idosa e de uma bebê, avó e neta, de 60 anos e de 10 meses, respectivamente, que tiveram contato com caso positivo. Residentes no Centro da cidade, elas estão assintomáticas e em isolamento domiciliar.

A criança, felizmente, já está curada, o que foi possível identificar através da sorologia.

Já o terceiro caso se trata de uma profissional de saúde, também residente no Centro de Capela, que teve contato com dois casos positivos da doença. A mulher está em isolamento domiciliar e, no momento, apresenta quadro clínico estável.

As duas mulheres estão sendo monitoradas pela equipe da Secretaria da Saúde. Contando com elas, são 91 pessoas em monitoramento.