CAPELA: Ex-presidiário suspeito por roubo de motocicletas e tráfico de drogas é preso

Policiais da Delegacia de Capela, da Coordenadoria de Polícia Civil do Interior (Copci) e do 9º Batalhão de Polícia Militar (9º BPM) deflagraram uma operação para o cumprimento do mandado de prisão do ex-presidiário Vinicius dos Santos, 22. Ele vinha sendo investigado pela prática de roubo de motocicletas e tráfico de drogas. A ação ocorreu na manhã desta terça-feira (25).

De acordo com as informações policiais, as equipes fizeram o cerco na casa onde o suspeito estava escondido, no povoado Cantagalo, no município de Capela. Ao adentrarem a residência, os agentes foram recebidos com disparos de arma de fogo.

O suspeito acabou sendo atingido, socorrido ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito logo em seguida. Com o investigado, foram apreendidos um revólver de calibre 38, maconha e balança de precisão. O fato será comunicado ao Ministério Público e ao Poder Judiciário de Capela.