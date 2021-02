CAPELA: Traficantes morrem em confronto com a polícia

Policiais civis da Delegacia de Capela e da Coordenadoria de Polícia Civil do Interior (Copci), em ação conjunta com policiais militares do 9º Batalhão de Polícia Militar (9º BPM), deflagraram uma operação para o cumprimento de mandados de prisão temporária contra José Bruno dos Santos, conhecido como “Apagão”, e de um outro suspeito, de prenome Ariel. A ação policial ocorreu na manhã desta quarta-feira, 10, na cidade de Capela (SE).

De acordo com as informações policiais, eles eram investigados pela prática de tráfico de drogas, associação criminosa e porte ilegal de arma de fogo. Na operação de cumprimento das decisões judiciais, os suspeitos, ao perceberem a aproximação policial, passaram a atirar contra os agentes das forças de segurança pública.

Ambos acabaram sendo atingidos, foram socorridos para o Hospital Municipal de Capela, mas não resistiram aos ferimentos e vieram a óbito. Na operação, uma das viaturas policiais chegou a ser atingida por um dos disparos feitos pelos investigados. Como resultado da ação policial, foram apreendidas as armas de fogo, além de uma quantidade de maconha.

SSP