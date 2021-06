O fato ocorreu na noite da última segunda-feira,07, no município de Carira.

Após um desentendimento, um homem foi morto a golpes de arma branca. Tudo aconteceu porque Wellington Santos, teria importunado uma das atendentes do bar.

Inconformado com a situação, o dono do estabelecimento reclamou com a vítima, que por sua vez desferiu um soco em sua direção. Ainda de acordo com informações, o dono do estabelecimento desferiu vários golpes de faca contra Wellington Santos, que morreu no local.