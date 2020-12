Carira: Segurança Pública registra queda de 18,5% nos casos de roubos entre 2019 e 2020

Como resultado das ações e operações de segurança pública integradas entres as Polícias Civil e Militar, o município de Carira registrou uma redução de 47% na incidência de furtos e uma queda de 18,5% na prática de roubos. Os dados são da Coordenadoria de Análise e Estatística Criminal (CEACrim), da Secretaria da Segurança Pública (SSP), e são referentes a um comparativo feito entre os meses de janeiro e novembro de 2019 e de 2020. No mesmo período, houve uma retração de 25% nos casos de homicídio na cidade.

De acordo com o levantamento feito pela CEACrim, enquanto que entre janeiro e novembro do ano passado foram registrados 115 ocorrências de furto no município, no mesmo período deste ano esse número foi 61 casos. No tocante aos roubos, foram 54 ocorrências, em 2019, e 44, em 2020. Já no que se refere aos homicídios, no mesmo intervalo de tempo, a cidade contabilizou quatro investidas criminosas no ano passado e três crimes neste ano. Os dados representam reduções de 47%, 18,5% e 25%, respectivamente.

O delegado Alexandre Felipe destacou que a integração entre as instituições que formam a SSP é fundamental para a constante queda nos índices de criminalidade registrados na região. “A diminuição desses crimes, homicídios, roubos e furtos deve-se, principalmente, a uma atuação conjunta entre as Polícias Civil e Militar de Carira. Ao longo deste ano de 2020, as duas instituições trabalharam de forma intensa e harmônica, visando a redução da criminalidade”, enfatizou.

O capitão Wagno Passos, da 2ª Companhia do 3º Batalhão de Polícia Militar (2ª Cia / 3º BPM), ressaltou que a troca de informações entre as forças de segurança é primordial para a identificação da mancha criminal e realização de ações e operações na cidade. “Em Carira, existe um trabalho conjunto feito por ambas as polícias há cerca de três anos. E essas ações em conjunto trouxeram esses bons resultados, ano após ano. São diversas ações, a exemplo dos cumprimentos de mandados de prisão”, pontuou.

SSP