CASO SABRINA: Foto de acusado pela morte de jovem em academia é divulgada

O Feminicídio foi registrado na rua 24 do Conjunto Parque dos Faróis em Nossa Senhora do Socorro na tarde de ontem por volta das 17h. Segundo as informações um elemento conhecido como “SAMUEL” é o principal suspeito de invadir a academia e assassinar a tiros à jovem Sabrina.

Ainda de acordo com informações, Samuel entrou na academia enquanto a jovem praticava exercícios e disparou contra a vítima, que foi atingida na região do braço. Sabrina foi socorrida e levada para o HUSE, mas não resistiu aos ferimentos, após sofrer uma hemorragia . O acusado era ex-namorado da vítima e segundo informações, não havia se conformado com o fim do relacionamento.









No momento da ocorrência, uma viatura da RP realizou diligências na região em busca do acusado, mas até o momento ainda não há informações sobre o paradeiro do elemento.

Qualquer informação sobre o paradeiro do acusado ligar para o 190 ou 181.