Casos de COVID-19 seguem diminuindo em Sergipe

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulga neste domingo, 11, o boletim epidemiológico do coronavírus, com 299 casos, um óbito neste domingo e oito mortes que estavam em investigação e foram confirmados. Em Sergipe, 268.803 pessoas já testaram positivo para a Covid-19 e 5.811 morreram. Até o momento, 251.829 pacientes foram curados.

As nove mortes foram: um homem, 95 anos, de Propriá, sem comorbidade; uma mulher, 88 anos, de Tobias Barreto, com hipertensão; um homem, 60 anos, de Propriá, sem comorbidade; um homem, 83 anos, de Pacatuba, com diabetes e hipertensão; um homem, 65 anos, de Japoatã, com doença cardiovascular crônica e diabetes; uma mulher, 59 anos, de Japoatã, com diabetes e hipertensão; um homem, 39 anos, de Propriá, sem comorbidade; um homem, 66 anos, de Aracaju, sem comorbidade; uma mulher, 65 anos, de Nossa Senhora do Socorro, com acidente vascular encefálico, hipertensão e diabetes.

Foram realizados 554.659 exames e 285.856 foram negativados. Estão internados 339 pacientes, sendo que no serviço público são 114 em leitos de UTI (adulto), zero na UTI neonatal/ pediatria e 94 em leitos clínicos (enfermaria), totalizando 208. Já nos leitos do serviço privado estão internados 71 pessoas na UTI adulta, quatro na UTI neonatal/pediatria e 56 em leitos clínicos, totalizando 131. Mais cinco óbitos estão em investigação. Ainda aguardam resultados 236 exames coletados.

Vacinação

A Secretaria já distribuiu o total de 923.232 doses da primeira remessa aos municípios, destas foram aplicadas 891.494. Referente à segunda dose, foram distribuídas 328.913, sendo aplicadas 283.209. Além disso, do total de 38.700 doses únicas distribuídas aos municípios, foram aplicadas 33.351

