Cassino online: quais os tipos de caça níqueis?

Quem pensa em jogos de cassino online logo se lembra de dois tipos de jogos em específico: as roletas e as tradicionais máquinas de caça-níqueis. Esses dois tipos de jogos são imbatíveis e estarão em 100 respostas a cada 100 pessoas que forem perguntadas sobre o tema. Veja tudo sobre essa modalidade de entretenimento online e porque se registrar grátis na Bodog.

As roletas também evoluíram com o tempo, mas talvez nenhum tipo de jogo tenha se modificado tanto com a chegada dos recursos eletrônicos como os jogos de caça níqueis. Hoje em dia essas máquinas são encontradas dos mais variados tipos com os mais variados temas, o que pode confundir aos jogadores menos experientes.

São tantas opções disponíveis hoje no mercado que chegamos até mesmo a nos questionar se realmente se tratam do mesmo tipo de jogo que aprendemos a gostar. Felizmente a resposta é sim, apenas as funcionalidades podem tornar essas máquinas diferentes entre si.

Atualmente encontramos basicamente três tipos de máquinas principais de caça-níqueis: as tradicionais, os vídeo-slots e as máquinas de caça-níqueis com jackpot progressivo. E é hora de conhecer um pouco mais sobre cada uma delas.

A história das máquinas de caça-níqueis

A data exata da criação da primeira slot machine

ainda é um mistério para os historiadores e provavelmente isso continuará assim por falta de mais registros sobre o tema. Sendo assim, convencionou-se tratar o ano de 1885 como o ano de nascimento desse jogo.

O que existe de certeza sobre o tema é que ele foi inventado por Charles Fey, um mecânico nascido na cidade de San Francisco nos Estados Unidos. Fey inventou uma máquina que tinha rodas giratórias e uma sequência definida de símbolos, que pagaria um prêmio para quem conseguisse obter a sequência correta.

Essa primeira máquina recebeu o nome de The Liberty Bell, já que trazia como um de seus símbolos o sino da liberdade nos Estados Unidos, além de figuras como coração, diamante, espadas e ferraduras.

Esses símbolos estavam em 3 rodas giratórias e para ganhar o prêmio máximo de 10 centavos de dólar o jogador precisava em um único giro obter três símbolos iguais.

As máquinas de caça-níqueis clássicas

Ao conhecer a The Liberty Bell fica mais simples entender como é uma máquina caça-níquel clássica. Elas basicamente apresentam na grande maioria das vezes 3 carretéis giratórios e apenas uma linha de pagamento.

Esse tipo de jogo embora esteja a cada dia ficando mais antigo ainda pode ser considerado como uma ótima opção para jogadores iniciantes, que buscam em um primeiro momento conseguirem se familiarizar com os mecanismos do jogo.

Outro público que se agrada bastante com esses tipos de jogos são os jogadores que não são fãs de grandes novidades e preferem jogos que vão direto ao ponto: rodar e ganhar prêmios.



As máquinas de caça-níqueis em vídeo

Quem prefere uma opção um pouco mais avançada poderá preferir os modernos jogos de vídeo slot, a versão “melhorada” dos jogos de caça-níqueis que foram possíveis graças à migração desses jogos para as telas de computador. Fique por dentro das nossas News sobre o assunto!

Dessa forma, quase todos os jogos que você irá encontrar em um bom cassino online geralmente serão os jogos de vídeo slot, uma evolução natural das máquinas de caça-níqueis.

Com esse tipo de jogo é possível encontrar funcionalidades que não encontrávamos nas antigas máquinas de caça-níqueis físicas, como giros grátis, mais linhas de pagamento, jogos de bônus e símbolos especiais.

Outro diferencial bastante importante dos jogos de vídeo slot é o fato de eles permitirem uma série de temas especiais para as máquinas, que podem ser heróis de quadrinhos, filmes, bandas de música ou os temas mais variados possíveis. Para um jogo de vídeo slot a criatividade é o limite, e o seu tema irá depender dos acordos de licenciamento de cada produtora.

Uma boa evolução das máquinas de caça-níqueis tradicionais para um jogo de vídeo slot é a possibilidade de encontrarmos mais cilindros e muito mais linhas de pagamento disponíveis. Não é raro em um jogo desse tipo encontrarmos 5 ou 7 cilindros e uma infinidade de linhas de pagamento ou de modos diferentes de se ganhar um prêmio. É assim que os jogadores aplicam as técnicas que quebram a banca de cassinos em todo mundo.

Cada máquina de vídeo slot possui regras próprias, então é bastante recomendável que os jogadores leiam essas regras antes de iniciar qualquer tipo de rodada.

As máquinas de caça-níqueis com jackpot progressivo



Essa também é uma evolução dos jogos e bonus casino de vídeo slot, e apesar do nome complicado trazem um conceito bastante simples: essas máquinas trazem um prêmio acumulado, que será pago em determinadas rodadas.

Para definir esse prêmio o jogo guarda uma porcentagem do calor jogado pelo usuário e esse prêmio aumenta automaticamente a cada rodada, podendo sair a qualquer momento para um jogador sortudo que cumprir os requisitos do jogo.

Vale lembrar que esses jogos podem ter um jackpot progressivo que aumenta a cada rodada ou ter um valor fixo de prêmio acumulado, as chamadas flat top slot machines.