CATEGORIAS DE BASE: Atlético Gloriense realizou primeira avaliação de 2023

O Atlético Gloriense realizou na manhã desta quinta-feira, 16, a primeira avaliação das categorias de base do ano. A partir de agora, os professores Normando e Nibaldo juntamente com uma equipe, estarão responsáveis pelas categorias de base do clube.

Na primeira, já foi um sucesso, com participação de 50 garotos, nascidos a partir de 2003. Com uma manhã completa em avaliações e passando por um vasto critério, 20 garotos foram aprovados e terão a oportunidade de treinar nas categorias de base do Touro do Sertão.

As peneiras continuarão durante a semana.