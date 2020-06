CENSURA: Prefeito de Poço Redondo usa a polícia para calar voz de professores

Estamos em 2020, mas a luta pela liberdade de expressão e de se manifestar a algo contrário continuam. Porém, quando o assunto é político a coisa fica mais séria.

Na última quinta-feira, 04, professores através do Sintese tentaram fazer uma manifestação contra o prefeito Junior Chagas. Através de um carro de som, foram mostradas as indignações dos professores pelo corte da regência de classe, cometido pelo gestor.

NÃO GOSTOU

Incomodado com a situação, Junior Chagas em companhia de uma viatura policial abordou o carro de som e fez com que o mesmo parasse de ecoar a mensagem de protesto dos professores. Não bastasse isso, além do medo causado através de uma atitude coronelista do prefeito, professores agora terão que aceitar goela abaixo, sem direito de se manifestar.