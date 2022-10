Chico do Correio é eleito deputado estadual por Sergipe

Chico do Correio é ex-prefeito do município de Nossa Senhora da Glória. Candidato disputou as eleições pela primeira vez para uma vaga na Alese, obtendo 18.523 dos votos válidos.

Em sua rede social, o candidato agradeceu pelos votos:

“Obrigado meu sergipe, obrigado meu sertão. A nossa vitória hoje tem sabor de mel” escreveu o candidato após a confirmação de ser eleito.

Na Alese, a missão de Chico, é representar o estado de Sergipe, e em especial o sertão sergipano.

