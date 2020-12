Chuva deixa uma pessoa morta em Duque de Caxias

Uma mulher morreu em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, devido à chuva de ontem (22), que atingiu o estado do Rio de Janeiro. No distrito de Xerém, enxurradas atingiram ruas do local e três casas desabaram com a força das águas.

A chuva também provocou enchentes em outros municípios da Baixada, como Nova Iguaçu e Guapimirim. O mesmo aconteceu em cidades do sul e norte do estado, além da região serrana fluminense.

Na noite de ontem, por exemplo, uma queda de árvore fechou a BR-040, na pista de subida da Serra de Petrópolis, o que provocou reflexos no trânsito. Um grande engarrafamento ainda atinge a via na manhã de hoje (23).

*Matéria modificada para atualização. Diferentemente do que a assessoria de imprensa de Duque de Caxias informou anteriormente, apenas uma morte foi confirmada no município até o fim da manhã de hoje. A suposta segunda vítima chegou a ser levada para o hospital, mas sobreviveu, de acordo com a Defesa Civil do município.