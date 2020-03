Chuva provoca alagamentos em Aracaju

A quinta-feira começou com alagamentos em Aracaju. A manhã de hoje (12) foi marcada por chuvas que deverão continuar até o resto do dia.

Alagamentos foram registrados em várias partes da capital e provocou congestionamentos em algumas localidades.

Segundo o coordenador da Defesa Civil, major Sílvio Prado, o momento das precipitações coincidiu com o horário em que a maré esteve vazando. “O fato possibilitou que os impactos fossem minimizados, pois há um rápido escoamento das águas, em virtude do trabalho preventivo que foi realizado pela Prefeitura de Aracaju para a recuperação do sistema de drenagem”, pontua o coordenador.