Chuvas colocam parte de São Paulo em estado de alerta

As fortes chuvas que atingem a capital paulista na tarde de hoje (30) colocaram parte do município em estado de alerta para inundação, quando há iminência de transbordamento de um rio ou córrego.

Estão em estado de alerta a subprefeitura do Ipiranga, na zona Sudeste, em razão do Córrego Ipiranga, na altura da Avenida Abraão de Morais com a Rua General Chagas Santos; e a subprefeitura do Campo Limpo, na zona Sul, por causa do Córrego Morro do S na altura da Avenida Carlos Caldeira Filho com a Rua Túlio Mugnaini.

Todas as demais áreas da cidade foram colocadas em estado de atenção para alagamentos. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da prefeitura, áreas de instabilidade vindas do interior e formadas dentro da própria capital paulista, devido ao calor e umidade, estão atuando com forte intensidade e lento deslocamento.

Segundo o CGE, há condições para precipitações de até forte intensidade com raios e rajadas de vento, o que eleva o potencial para formação de alagamentos e queda de árvores.