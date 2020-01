Chuvas devem diminuir a partir desta sexta-feira no interior sergipano

As chuvas que chegaram a Sergipe, principalmente aos municípios do interior, devem diminuir a partir desta sexta-feira (24), de acordo com o Centro de Análises e Previsão do Tempo e Clima, Meteorologia e Mudanças Climáticas (CMT).









Porém, segundo a previsão, pode haver incidências nas cidades no Centro-Sul, parte oeste do Agreste e Alto Sertão em menor intensidade.

Na última quarta-feira (22), a chuva causou o desabamento parcial de uma casa no município de Porto da Folha e danos na estrutura da ponte que liga Riachuelo a Divina Pastora – a mesma que a cabeceira desabou em julho devido as chuvas. Segundo a prefeitura de Riachuelo, o problema foi informado ao Departamento de Estradas e Rodagens (DER).