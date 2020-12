Cícero Bezerra está entre as escolas que apresentaram surto de Covid

Relação de 39 Escolas Estaduais que retornaram as aulas com os estudantes dos terceiros anos do ensino médio e com a educação de jovens e adultos que PROFESSORES, PROFESSORAS, ESTUDANTES E SERVIDORES(AS) DA ÁREA ADMINISTRATIVA TESTARAM POSITIVO PARA COVID 19

1. Colégio Estadual João de Melo Prado, Divina Pastora

2. Colégio Estadual Sílvio Romero, Lagarto

3. Colégio Estadual Dionísio Machado, Indiaroba

4. Centro de Excelência Arquibaldo Mendonça, Indiaroba

5. Centro de Referência de Educação de Jovens e Adultos, Estância

6. Colégio Estadual Maria Rosa de Oliveira, Tobias Barreto

7. Colégio Estadual Abelardo Barreto do Rosário, Tobias Barreto

8. Colégio Estadual João Batista Nascimento, Nossa Senhora do Socorro

9. Colégio Estadual Nestor Carvalho, Itabaiana

10. Colégio Estadual Miguel das Graças, São Miguel do Aleixo

11. Colégio Estadual Dr. Airton Teles, Itabaiana

12. Colégio Estadual Gilson Amado, Estância

13. Colégio Estadual Presidente Juscelino Kubitschek, Nossa Senhora do Socorro

14. Colégio Estadual Gumercindo Bessa, Estância

15. Colégio Estadual Arabela Ribeiro, Estância

16. Colégio Estadual Abelardo Romero Dantas, Lagarto

17. Colégio Estadual Anfilofio Fernandes Viana, Umbaúba

18. Colégio Estadual Fausto Cardoso, Simão Dias

19. Colégio Estadual Padre Mendonça, Itabaiana

20. Colégio Estadual Guilherme Campos, Campo do Brito

21. Colégio Estadual Senador Walter Franco, Estância

22. Colégio Estadual Almirante Tamandaré, Nossa Senhora de Lourdes

23. Colégio Estadual Cícero Bezerra, Nossa Senhora da Glória

24. Colégio Estadual Manoel Bomfim, Arauá

25. Colégio Estadual Edélsio Vieira de Melo, Santa Rosa de Lima

26. Colégio Estadual Francisco Rosa, Aracaju

27. Centro de Excelência 28 de Janeiro, Monte Alegre de Sergipe

28. Colégio Estadual José de Matos Teles, Japaratuba

29. Colégio Estadual Marcolino Cruz, Macambira

30. Colégio Estadual Dom Mário Rino Sivieri, Lagarto

31. Colégio Estadual Milton Dortas, Simão Dias

32. Colégio Estadual Edélsio Vieira de Melo, Capela

33. Colégio Estadual Irmã Maria Clemência, Capela

34. CREJA Marcos Ferreira, Simão Dias

35. Colégio Estadual Roque José de Souza, Campo do Brito

36. Colégio Estadual João XXIII, Ribeirópolis

37. Colégio Estadual Abdias Bezerra, Ribeirópolis

38. Colégio Estadual Dr. Jessé Fontes, Pedrinhas

39. Colégio Estadual Alcides Pereira, Maruim

Fonte: NE