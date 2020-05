Cinco menores foram vítimas de abuso durante fim de semana

O setor de Admissão da Maternidade Nossa Senhora de Lourdes (MNSL) assegurou atendimento a 103 usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) no período de 1º a 3 de maio. Destas pacientes, 46 foram internadas, resultando em 39 partos e 57 foram atendidas com altas avaliadas ou liberadas para o pré-natal. Durante o período, duas pacientes foram transferidas para outras unidades. É o que aponta a estatística do balanço divulgada nesta segunda-feira, 4.

A gerente de Admissão da MNSL, Adhara Shuamme Bento Fraga, comentou que a unidade é referência Estadual no atendimento às Vítimas de Violência Sexual, o qual registrou cinco atendimentos, sendo a menor de idade. O Serviço de Atendimento às vitimas de Violência Sexual, funciona na unidade 24 horas, de domingo a domingo, a maternidade oferece a esses pacientes o acompanhamento de uma equipe multiprofissional composta por médicos , enfermeiros, psicólogos, psiquiatra, auxiliares de enfermagem e assistentes sociais durante seis meses.









A MNSL atende também pacientes oriundas de outros Estados que dão entrada na instituição, a exemplo da Bahia de onde chegaram duas pacientes durante o período. A maternidade fica localizada na Avenida Tancredo Neves, nº 5.700. O telefone para contato é o 79 – 3225-8650.

MNSL