Prepare-se para uma experiência cinematográfica única em Feira Nova, Sergipe! Nos dias 8 e 9 de abril de 2025, o Cine Sertão na Arte chega à cidade para celebrar a cultura e o audiovisual sergipano, com uma programação imperdível, totalmente gratuita!

Durante esses dois dias de evento, o público terá acesso a longas, curtas e curta-documentários produzidos em Sergipe, refletindo as riquezas e a diversidade cultural da nossa terra.

Além das exibições, o evento contará com workshops, mesas de debate e rodas de conversa, proporcionando uma verdadeira imersão no universo do cinema e nas questões culturais locais. Entre os destaques da programação, estão a exibição do documentário “O Homem que Engarrafava Nuvens”, que conta a história de Humberto Teixeira e do curta “Trovas e Canções: O Cotidiano Entoado do Sertão” de Danilo Santana e Kleberson Souza (Idealizadores do Rock Sertão).

O Cine Sertão na Arte é uma excelente oportunidade para quem ama cinema e deseja conhecer mais sobre a produção audiovisual sergipana. A entrada é totalmente gratuita, então não perca a chance de fazer parte desse evento imperdível!

Programação completa:

08 de abril – Terça-feira:

• 14h: Exibição do curta “O Observador de Lampiões” – Márcio Lima Andrade e Nalberth Nascimento Batista.

• 15h: Mesa 1: “Olhar pelo cotidiano. O cinema como forma de educar, debater e mudar vidas” – Com Márcio Lima Andrade e Nalberth Nascimento Batista.

• 18h: Abertura oficial.

• 19h: Exibição do curta “Volta Seca a Favor do Vento: Cantigas de Lampião” – Marlon Delano.

• 20h: Exibição de longa surpresa

09 de abril – Quarta-feira:

• 14h: Workshop de “Produção Audiovisual: Do Celular ao Cinema” – Facilitador Marcolino Joe.

• 14h30: Exibição do curta “Trovas e Canções: O Cotidiano Entoado do Sertão” – José Danilo Santana da Silva e Kleberson Silva Souza.

• 15h: Mesa 2: “Cinema e Cangaço: Representações e Mitos no Cinema Brasileiro” – Com Robério Santos e mediado por Eduardo Scopim.

• 16h: Mesa 3: “Políticas Culturais para o Desenvolvimento Econômico e Social: Desafios e Oportunidades” – Com Andrei Ferreira, Ellen Sabrina Dantas Souza e mediada por Lourrane Oliveira.

• 19h: Exibição do curta “A Vida em Torno do Sol” – Larissa Paixão.

• 20h: Exibição do longa “O Homem que Engarrafava Nuvens” – Lírio Ferreira.

FONTE: Assessoria de Comunicação Sertão na Arte