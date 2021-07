Ciopac localiza suspeito e cumpre mandado de prisão em Itabaiana

Policiais militares da Companhia Independente de Policiamento em Área de Caatinga (Ciopac), da Polícia Militar, cumpriram, na manhã dessa terça-feira (20), um mandado de prisão em desfavor de Nadsoncleiton Souza Santos, 29 anos, conhecido como “Tchaquinha”, em ação desencadeada no município de Itabaiana. O suspeito era acusado de envolvimento em homicídios, tráfico de drogas, roubo de cargas e assaltos no estado da Bahia e Sergipe.

Segundo relato policial, os militares se identificaram no portão de entrada da residência do acusado, localizada no bairro São Cristóvão. Após recusa do pedido, foi necessário forçar a entrada. Na ação, o indivíduo reagiu efetuando disparos de arma de fogo contra a equipe policial, que reagiu à injusta agressão. O suspeito foi alvejado e conduzido para o hospital do referido município, sendo constatado o óbito pelo médico plantonista.

No imóvel foi apreendido uma pistola .40 modelo 740 com dois carregadores, 12 munições, sendo 10 intactas e duas deflagradas, um fardamento militar completo, uma balaclava de cor preta, três aparelhos celulares, R$ 9.000,00, um veículo em nome do suspeito e 408g de substância análoga à maconha. A pistola apreendida teria sido furtada da residência de um policial rodoviário federal na cidade de Aracaju.

“Tchaquinha”, como era conhecido, também fazia parte da organização criminosa intitulada “Katiara/cp”, conforme decisão proferida no processo nº 0500479-11.2020.8.05.0004, da comarca de Alagoinhas/BA.

O caso foi encaminhado à Delegacia Plantonista de Itabaiana.