Ciopac prende dupla por embriaguez ao volante e desacato a autoridade em Poço Redondo

Na noite desta quinta-feira, 18, uma equipe policial da Companhia Independente de Operações Especiais em Área de Caatigas (Ciopac) prendeu dois suspeitos por embriaguez ao voltante e desacato a autoridade. A dupla havia provocado um acidente de trânsito, com vítima, na rodovia SE-230, município de Poço Redondo.

De acordo com as informações, durante o patrulhamento da Ciopac na Rodovia SE-230, os policiais se depararam com um cidadão caído às margens da rodovia, ao lado de uma motocicleta, pedindo socorro. Ele afirmava ter sido vítima de acidente de trânsito, dizendo que o veículo I/Honda CR-V LX, de cor prata, havia colidido lateralmente em sua moto e saiu do local sem prestar socorro.

Ainda de acordo com as informações, os policiais, então, encaminharam a vítima para o hospital no carro de um cidadão que passava pelo local, empreenderam diligências e localizaram o veículo suspeito parado às margens da referida rodovia.

Havia duas pessoas no interior do carro, que estava com avarias no retrovisor. Na abordagem, foi constatado que condutor e passageiro apresentavam sinais de embriaguez alcoólica. No desembarque, o passageiro desacatou os policiais proferindo palavras de baixo calão, e no interior do veículo foi encontrada uma garrafa de Whisky e copos contendo a referida bebida.

Os suspeitos, ambos maior e do sexo masculino, são oriundos de Paulo Afonso/BA. Por conta dos ilícitos, ambos receberam voz de prisão e foram encaminhados para o Hospital Regional de Canindé, onde foi constatada a embriaguez alcoólica.

Em seguida, foram conduzidos para a Delegacia de Polícia local, a fim de que fossem lavrados os procedimentos cabíveis.

SSP