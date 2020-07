Ciopac prende dupla por furtar animais de fazenda em povoado de Dores

Na noite dessa segunda-feira, 20, a Companhia Independente de Operações Especiais em Área de Caatinga (Ciopac) prendeu um trio por furtar gado de uma fazenda. Os animais eram provenientes da Fazenda Vida Nova, localizada no Povoado Boa Vista, município de Nossa Senhora das Dores. O suspeito “Tutuca” continua foragido.

De acordo com as informações, as equipes Cascavel 01 e 02 foram informadas através de uma ligação, que teria acontecido um furto de gado, numa fazenda, sendo utilizada uma “mercedinha boiadeiro, branca, com a carroceria azul”.

Assim foram realizadas as diligências, e, no deslocamento, foi encontrado o veículo citado na avenida Vinte e Seis de Setembro, já na cidade de Nossa Senhora da Glória. Foi realizada a abordagem, sendo localizados os animais furtados.

No veículo, havia três suspeitos indentificados como maiores de idade, os quais confirmaram que haviam furtado os animais e informaram a participação de outro homem, “Tutuca”, morador da cidade de Nossa Senhora das Dores.

Ainda de acordo com as informações, o proprietário dos animais chegou ao local, fazendo assim o reconhecimento do gado e confirmando que haviam sido furtados por volta das 18h.

De imediato, foi dada a voz de prisão em flagrante aos acusados, sendo conduzidos à Delegacia Regional de Itabaiana para a conclusão do procedimento policial.

SSP