CIOPAC prende homem por tentativa de estupro a uma menor de idade e homicídio em Glória

Nesta última quinta-feira, 03, militares da Companhia Independente de Operações Policiais em Área de Caatinga (CIOPAC) prenderam um homem por tentativa de estupro a um menor de idade na cidade de Nossa Senhora da Glória.

As equipes foram acionadas, por funcionários do Hospital Regional de Nossa Senhora da Glória, pois haviam prestado atendimento médico a um menor de idade que informou ter sido vítima de tentativa de estupro e de homicídio. O menor apresentava vários ferimentos e escoriações pelo corpo e disse que o homem tentou o atingir com uma faca. Após ouvirem o relato, realizaram buscas pela cidade e localizaram o homem que confessou ter entrado em luta corporal com a vítima e ter utilizado uma faca.

O caso foi encaminhado à Delegacia para a adoção de medidas cabíveis.