Classificados na 10ª lista do PSS da Secretaria de Estado da Saúde devem apresentar documentos para processo de admissão

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) informa que nos próximos dias 26, 27 e 30 de agosto, os profissionais habilitados e classificados no Processo Seletivo Simplificado (PSS 01/2020), com nome na 10ª lista de convocação, devem comparecer para firmar a contratação. A entrega dos documentos deve ser realizada no Centro Administrativo da Saúde, no horário descrito na lista. Esses documentos são necessários para avaliação no processo de admissão.

Vale destacar que os profissionais da 10ª Convocação constam na lista de classificação da Maternidade Nossa Senhora de Lourdes, porém serão lotados no Hospital Infantil José Machado de Souza (Hospital da Criança). Os candidatos que não tenham interesse na lotação, objeto desta convocação, permanecerão concorrendo a vaga para unidade escolhida na inscrição mantendo sua ordem de classificação.

O Hospital Infantil José Machado de Souza (Hospital da Criança) é localizado na Rua Recife, 271 – Bairro José Conrado de Araújo, no prédio reformado da antiga Maternidade Hildete Falcão. Por tratar-se de uma nova unidade de saúde, não houve previsão de vagas no edital do PSS 01/2020 – SES. Logo, com a necessidade de contratar recursos humanos para iniciar as atividades nesta unidade, a Secretaria de Estado da Saúde considerou a semelhança do perfil assistencial entre a Maternidade Nossa Senhora de Lourdes e o Hospital da Criança para escolha da lista de classificados.

Conforme a Equipe do PSS, na convocação constam: documentos necessários para o processo de admissão; exames; quesito para exame de admissão (Junta Médica); declaração de não acumulação de cargos públicos e vínculos temporário; declaração de não ter sofrido penalidades no exercício da função pública e Ficha de Cadastro. A recomendação é que os profissionais, ao se apresentar, estejam com os documentos já preenchidos.

Em caso de dúvida ou mais informações relacionadas ao processo de contratação, os profissionais podem contactar a equipe do PSS através do telefone (79) 99191-6620 – de segunda a sexta feira das 8h às 12h e das 14h às 17h (na sexta das 8h às 12h).

Confira a lista da 10ª convocação para contratação e as documentações necessárias

