As operações das equipes do Comando do Policiamento Militar Especializado (CPME) resultaram nas prisões de nove suspeitos de crimes, somente neste fim de semana. No período, diversas apreensões de armas e drogas foram registradas na Grande Aracaju. O balanço das ações foi divulgado nesta segunda-feira (8).

No último fim de semana, que compreendeu os dias 05 a 07/05/2023, as equipes do CPME deflagraram diversas operações na Grande Aracaju visando combater os crimes violentos, sobretudo, homicídios, roubos e tráfico de drogas.

Ao todo, nove suspeitos foram presos. Também houve a apreensão de três armas de fogo, munições, além de vasta quantidade de entorpecentes. Um veículo roubado foi recuperado.

Das prisões, duas ocorreram em cumprimento a mandados de prisão. Das detenções, quatro suspeitos foram presos por roubo, tráfico de drogas e porte ilegal de arma, além de associação criminosa. Três foram presos por tráfico de drogas.

As prisões aconteceram em Nossa Senhora do Socorro, Barra dos Coqueiros e Aracaju, nos bairros Lamarão, América e Coqueiral. Os caso