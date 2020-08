Começa a diminuir casos de Covid-19 e óbitos em Sergipe

São quatro óbitos de Aracaju, três do sexo feminino: 61 anos, com diabetes e doença cardiovascular; 68 anos, com doença cardiovascular e obesidade; e 64 anos, com diabetes, hipertensão, obesidade e cardiopatia. A única vítima do sexo masculino possui 77 anos e nenhuma comorbidade.

No Interior do estado, mais oito mortes, sendo sete homens: 65 anos, de Carira, 71 anos, de Carmópolis, e 53 anos, de São Cristóvão, todos sem comorbidades; 80 anos, de Itabaianinha, com doença neurológica; 65 anos, de Lagarto, com diabetes, hipertensão e doença arterial obstrutiva periférica; 91 anos, de Poço Verde, com Alzheimer e Parkinson; 82 anos, de São Domingos, com doença neurológica crônica. A vítima do sexo feminino é de 104 anos, residente de Laranjeiras, com asma, hipertensão e diabetes.