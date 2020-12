Comece o ano investindo: confira ações abaixo dos R$ 5

Com os cortes consecutivos na Selic, atualmente fixada em 2% ao ano, menor taxa na série histórica. Esse fator tornou o investimento em renda fixa ainda menos atrativo. Em 2021, mesmo com a instabilidade do mercado por conta da pandemia, o investimento em ações pode ser a melhor saída para melhorar a rentabilidade dos investimentos.

Quem entende o que é VGBL ou PGBL, sabe da importância que a rentabilidade tem para qualquer tipo de investimento, de curto, médio ou longo prazo. E no momento, a renda fixa não oferece títulos atrativos, até mesmo quem pensa em investir na previdência privada, entende que optar por planos que invistam em ativos de renda variável são mais vantajosos.

Brasileiros estão apostando no mercado de ações

A prova de que os investidores brasileiros estão considerando a renda variável como melhor opção é que em outubro deste ano, o número de pessoas físicas ultrapassou a marca de três milhões.

Porém, muitos brasileiros ainda têm receio em abrir mão da segurança dos investimentos em renda fixa para apostar em ativos de renda variável. Se você tem medo de correr riscos, vamos mostrar abaixo algumas ações que custam cerca de R$ 5, para que você comece seu caminho na renda variável pouco a pouco.









Realizar aportes pequenos pode ser uma maneira excelente de aprender sobre o mercado de ações. Comprar ações baratas é uma forma de se acostumar com a renda variável para com o tempo, se aventurar em aportes maiores.

Ações de empresas como a Oi (OIBR3 e OIBR4), Cogna (COGN3), Cielo (CIEL3) e IRB (IRBR3) estão custando cerca de R$ 5 na Bolsa de Valores. Essa é uma forma de se tornar sócio de uma empresa gastando muito pouco.

Existem também outras oportunidades baratas, abaixo dos R$5 que podem chamar atenção. Porém, é preciso contar com ajuda profissional e ter critério na hora de escolher os papéis. Para entender se vale a pena investir em ações de baixo custo, é preciso avaliar o histórico da empresa no mercado e tentar prever os resultados futuros.

Como com pouco dinheiro?

O investimento em renda variável deve estar entre os objetivos de qualquer investidor para 2021. E além das ações mais baratas, separamos algumas dicas abaixo para te ajudar a se aventurar com segurança no mercado de ações, confira:

Apostar no mercado fracionário

Outra boa maneira de entrar no mercado de ações sem precisar de muito dinheiro para investir é comprar ações em frações na Bolsa de Valores. As ações são negociadas por unidades ou frações.

O lote mínimo padrão é de 100 ações, então comprar ações no mercado fracionário é mais fácil e menos custoso, já que comprando em frações, o investidor está comprando apenas parte do lote de ações.

O mercado fracionário é a melhor opção para quem quer começar investindo pouco dinheiro na renda variável. Dessa maneira, é possível comprar frações de lotes de ações de empresas consolidadas e estáveis como a Vale e a Petrobras.

Basicamente, se o investidor compra uma ação por R$ 5 e sobe R$ 2 no dia, ele valorizou quase 50%, mas se acontece o inverso, o investidor perde metade do dinheiro. E isso pode assustar investidores iniciantes do mercado de ações. Já ao comprar ações no mercado fracionário de uma empresa mais estável, o risco de a ação oscilar é bem menor.

Aproveitar o desdobramento das ações

Outra dica excelente para investir com pouco dinheiro na renda variável é aproveitar uma prática bastante comum no mercado, o desdobramento de ações, também chamado de Split. Muitas grandes empresas do mercado realizam esta prática quando querem tornar as ações mais acessíveis para os investimentos, assim elas recebem mais aportes.

Basicamente, o desdobramento de ações funciona assim: ações de uma empresa são divididas em duas, três, dez, etc. Um exemplo recente é o da Magazine Luiza que dividiu suas ações na proporção de quatro para um. Assim, uma ação que custava por volta de R$ 100, passou a custar R$ 25.

Mapear estas oportunidades no mercado também é uma excelente opção para investir em ações com pouco dinheiro. Empresas praticam o desdobramento de ações quando querem aumentar os aportes recebidos, então não tão raro que essa ação aconteça no mercado.

Investir em ações em 2021 é uma boa ideia?

Mesmo diante de um mercado instável, o mercado de ações deve se valorizar em 2021, principalmente, por conta da baixa rentabilidade na renda fixa. Dessa maneira, é importante que você estude e planeje a diversificação de sua carteira de investimentos.

Antes de investir em 2021, procure ajuda profissional, identifique seus principais objetivos para escolher os melhores ativos na renda variável. Com as nossas dicas, você pode fazer boas apostas em ações gastando pouco. Se você tem vontade de investir em renda variável, 2021 é o momento certo.