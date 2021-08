O corpo do comerciante José Fonseca Nunes, de 47 anos, foi encontrado nesta sexta-feira, em uma área da zona rural do município de Macambira. Ele estava desaparecido desde o último dia 25.

De acordo com informações da polícia, o corpo do comerciante estava bastante machucado e com sinais de desfiguração.

Um bilhete foi deixado junto ao copo, mas ainda não se sabe sobre o conteúdo desse bilhete.