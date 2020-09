Como confiar em alguém novamente depois que eles te machucam?

A confiança é o principal elo da cadeia chamada relacionamento. Alguns pensam que se esse elo for quebrado, a cadeia nunca poderá ser inteira novamente.

Mas isso é verdade? Você poderia, e como confiar em alguém novamente depois que eles o machucaram? A resposta é sim, mas isso inclui muito trabalho duro e a reconstrução da confiança de ambos os lados.

Não são poucos os casos de homem que estão num relacionamento e que ao mesmo tempo tem um caso amoroso, muitas das vezes exercendo o papel até de book privado.

Você quer que tudo volte ao que era antes? Você está sonhando em se sentir melhor e em desligar o Netflix. Se você quiser deixar o sorvete e sair do seu quarto, confira nosso guia sobre como tornar a cadeia de relacionamentos completa novamente.

Deixe ir o medo

O medo da mesma situação se repetindo e o medo de se sentir magoado é inevitável. É completamente normal se sentir assim, e tudo bem. É bom se sentir vulnerável, mas você deve saber que o medo é apenas um obstáculo nessa jornada.

Se você construir seus muros altos ao seu redor, sim, a traição não chegará a você, mas nenhum deles amará. E o que é amor do que optar por confiar em alguém de todo o coração?

Você pode começar a quebrar essas paredes com pequenos passos. Comece a praticar mostrando sua vulnerabilidade emocional em um ambiente seguro.

Converse com um bom amigo ou um familiar próximo e tente ser aberto sobre como está se sentindo. A abertura pode reforçar a crença em sua mente de que a confiança é uma coisa boa.

Portanto, o primeiro passo para avançar é baixar a guarda e garantir que o medo esteja fora de cena.

Perdão

Perdão. Toca um sino? É claro que sim, é uma jornada difícil, com muitos altos e baixos, difícil de começar e ainda mais difícil de terminar, mas no final vale a pena.

Você pode achar que o resultado é sua culpa porque foi estúpido em permitir que alguém o machucasse. Isso também é normal, mas é hora de começar a se perdoar.

“Talvez isso não aconteça se eu não tiver causado.”

Se essa frase passou pela sua cabeça a qualquer momento, o perdão próprio é o próximo passo que você deve dar.

Você sustentou o fim da barganha e agiu com as melhores intenções no coração. Isso é algo em que você deve se concentrar. Lembre-se de que o comportamento dos outros é uma escolha deles e não tem nada a ver com você. Você não pode esperar confiar novamente se não encontrar sua paz interior e recuperar o controle de suas emoções.

Perdoar alguém pode parecer um movimento forçado, porque você pode se culpar pelo que outra pessoa fez com você.

Não é saudável pensar assim, especialmente se você não contribuiu para esses eventos de forma alguma.

Considere conversar com seu outro significativo e abrir seu coração. Diga tudo o que lhe preocupa e não tenha medo de compartilhar suas preocupações. Diga a eles como está se sentindo por causa do ato deles.

O próximo passo é ouvir

Desculpas não são justificativas, mas talvez toda a situação seja um mal-entendido. Mesmo se não, tente entender e se colocar no lugar dos outros, pode haver uma explicação.

Às vezes, ver a perspectiva do outro lado pode tornar os eventos que aconteceram menos terríveis. Além disso, ver uma pessoa que o machucou como alguém com falhas pode tornar esse caminho para o perdão menos assustador. Se você estiver pronto para perdoar e seguir em frente, poderá se concentrar no próximo passo.

Confie em si mesmo

Comece recuperando a confiança em si mesmo, faça as pazes com suas ações anteriores e tenha confiança no que fará no futuro.

Não há como ter certeza de nada, e esse é o único fato de confiar em alguém. Se alguém quebra sua confiança, é hora de fazer uma avaliação.

O objetivo dessa avaliação é analisar como eles podem se comportar no futuro.

Essa pessoa está disposta a se desculpar e parecer sincera ao fazer isso?

A traição parece refletir seu caráter geral, ou parece um julgamento ruim em um único momento?

Eles já violaram sua confiança antes?

Se as respostas a essas perguntas forem positivas, a escolha à sua frente é se você pode confiar novamente na pessoa que já a machucou.

Isso é do interesse do seu relacionamento? Você pode aceitar essa pessoa com todas as suas falhas?

É importante lembrar que não poderíamos apreciar os bons tempos sem os difíceis. Também é vital ter em mente que os relacionamentos são essenciais para a qualidade de vida e bem-estar de qual quer pessoa.

Trabalhar com o que parece ser um relacionamento arruinado oferece a uma pessoa a oportunidade de crescer como pessoa. Ao mesmo tempo, você pode fortalecer o vínculo e reduzir as chances de um evento doloroso acontecer novamente.

Reconstrua seu relacionamento

É vital dar um passo de cada vez. Depois de perdoar o seu parceiro e deixar todo o evento para trás, é hora de começar a reconstruir.

Vá a um encontro novamente, pois isso pode fazer com que vocês se lembrem por que se apaixonaram.

Vá de férias juntos – não pense nisso como fugir. Em vez disso, pense nisso como a hora de se relacionar novamente.

Faça o que te fez feliz juntos em seu relacionamento antes que sejam tomadas as atitudes erradas. Assista a um filme, peça sua comida favorita e assista ao seu programa favorito.

A escolha é sua, e você deve se concentrar apenas na seleção das coisas de que ambos gostaram.

Não tenha medo de mostrar amor ou carinho, mesmo que tenha saído pela culatra da última vez. Manter os sentimentos baixos só pode piorar a situação.

Peça ajuda profissional se necessário

Os seres humanos não são perfeitos. Uma pessoa pode não saber todas as respostas e soluções, e isso é completamente bom e normal. Se você está tendo dificuldades para fazer as coisas funcionarem, peça ajuda.

Essas pessoas são treinadas para ajudar nessas situações. Se você não souber a resposta, eles podem oferecer uma maneira de encontrá-la. Às vezes, a terapia para você e seu parceiro pode ser uma boa ideia para construir a cadeia de confiança novamente.

Se você está pensando em como confiar em alguém novamente depois que eles o machucam, a resposta está em sua força para seguir em frente.

Seu futuro não precisa ser definido pelo seu passado. Você pode optar por deixar seu passado torná-lo uma pessoa melhor, não amarga. Assuma o controle de seus sentimentos e comece a criar seu futuro.

Alguns relacionamentos valem a pena. Outros podem ensinar coisas novas e ajudá-lo a crescer como pessoa.

Você sempre saberá em seu coração quem merece permanecer em sua vida e quem vale toda a luta e dor. E lembre-se – você só pode construir um relacionamento forte se for corajoso o suficiente para confiar nessa pessoa.

Luana Redação