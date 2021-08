Como dosar sabão e amaciantes na hora de lavar roupas?

Saber colocar a medida certa de sabão e amaciante em sua máquina de lavar auxilia no bom funcionamento da lavadora, ou seja, vai muito além de apenas deixar as roupas limpas. O sabão em excesso pode criar muita espuma, deixando as roupas com aspecto pesado e pode prejudicar o funcionamento da máquina, além, claro, do desperdício do produto.

Saiba que, ao lavar roupas em sua casa, você precisa ler o manual de instruções de sua lavadora, e ver a indicação da quantidade de produto de limpeza que deve ser utilizado, já que o excesso pode causar vários problemas.

A seguir, daremos algumas dicas de como saber dosar o sabão e amaciante diretamente de sua máquina, de forma que nunca prejudique seu funcionamento e facilite o modo de uso para você.

Sabão líquido

Por mais que a maioria das pessoas siga utilizando o sabão em pó por preferência, o sabão líquido é melhor em relação ao seu custo benefício e praticidade. O sabão em pó não tem tanto rendimento quanto o sabão líquido, além de, geralmente, ter que ser dissolvido antes da lavagem das roupas.

Além disso, com o sabão líquido se corre menos riscos de algum problema técnico na lavadora por ser mais simples de medir a quantidade necessária.

Quantidade de sabão em pó na máquina

Em relação ao sabão em pó, os cuidados com a quantidade devem ser tomados, para não influenciar na má lavagem ou problemas com a própria máquina. Existem máquinas que já possuem o dosador correto para adicionar somente a quantidade de sabão necessária, evitando possíveis danos.

Mas, quando se trata de máquinas que não possuem o dosador, veja as recomendações do fabricante.

Quantidade de amaciante

Utilizar a quantidade correta de amaciante também é mais fácil do que você imagina, e evita que as roupas fiquem com aspecto de engomadas por excesso de produto.

Geralmente, a tampa do frasco de seu amaciante já pode servir como um medidor, e ele cheio serve para uma máquina de 10 kg.