Como é que Mauro Icardi se tornou o melhor goleador da Série A?

Depois de 2010s para Inter são uma história de derrotas e decepções. No entanto, por vezes houve alguns momentos brilhantes. É de notar que sites de apostas online – 1xBet tradicionalmente cobrem todos os confrontos que envolvem esta equipe. Graças a isto pode não só acompanhar os confrontos, mas também fazer regularmente apostas.

É de notar que também são aceites previsões para jogos Inter em outros torneios. Mauro Icardi é quase o principal jogador da equipe nos torneios de 2010. Juntou-se à equipa no Verão de 2013 a partir de Sampdoria. A propósito sites de apostas online cobre os seus jogos também em detalhe, porque no 1xBet linha muito larga.

Se Icardi precisou da primeira época para se habituar à equipe, foi capaz de demonstrar plenamente as suas capacidades na segunda. O avançado marcou 22 vezes na Serie A, o que lhe permitiu ganhar a corrida da pontuação na época 2014/15. Partilhou o título de melhor marcador com o experiente Luca Toni de Verona. Registre-se e tente apostar online ao vivo no site 1xBet Agora é bastante realista. Assim, verá que ganhar em jogos da Série A é bastante realista.

Note-se que apesar do brilhante desempenho individual do seu líder, Inter como um todo, mais uma vez, falhou. A equipe terminou apenas na 8ª posição e não conseguiu sequer entrar nas competições europeias. É difícil imaginar onde eles teriam estado se não fossem os objetivos de Icardi.

Se, no entanto, estiver interessado no Nerrazurri mesmo agora, então tente apostar sob a forma de online ao vivo no site empresas 1xBet para os jogos em que participam. Isto permite contar com a vitória de uma pontuação realmente grande.

O que ajudou Icardi a ganhar a corrida de atiradores furtivos?

Para Icardi, essa vitória seria a primeira da sua carreira. Mais tarde, em 2018, voltará a ser o artilheiro da Série A, apenas com 29 golos. E deixará finalmente Inter para PSG em 2019. A propósito, se quiser assitir futebol ao vivo agora – 1xBet organiza-a. Também pode assistir ao confronto com a equipa mais forte de França.

Se falarmos dos fatores que ajudaram a Icardi a ganhar a corrida da pontuação em Itália em 2015, devemos notar:

Excelente velocidade. Muitas vezes o avançado simplesmente fugiu dos defesas e percebeu a saída com o guarda-redes. Esta é uma qualidade particularmente importante, dado o estilo de jogo de contra-ataque da equipe. Um remate bem apontado. Muitos gols foram marcados pelo avançado com remates de longo alcance. Boa aplicação de penalidades. Nessa época, o argentino marcou quatro vezes a partir do “spot”.

Foi nessa campanha que Icardi se estabeleceu como líder e estrela principal da Inter. É uma pena que o seu tempo na equipa tenha caído durante um período sem troféus.

Se está interessado na equipa no seu estado atual, então comece assistir futebol ao vivo já agora em 1xBet. Tudo o que precisa de fazer é registar e completar o seu saldo.