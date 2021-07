Foi lavar a louça e a água não descia? Tem percebido um mau cheiro vindo ralo da pia

da cozinha? Pode ser entupimento de pia e aí é preciso agir logo, pois um problema

que parece simples de resolver, pode se tornar uma grande dor de cabeça!

Entupimento de pia de cozinha está entre os muitos atendimentos diários de

desentupidoras pelo país, e as maiores causas são óleo usado e restos de alimentos e

embalagens, que escoam junto com a água, mas com o tempo serão o motivo de um

entupimento pra lá de complicado.

Para evitar esse transtorno, confira estas dicas de como evitar entupimento de pia de

cozinha e coloque em prática aí em sua casa. Com medidas simples é possível prevenir

e quando é hora de chamar uma desentupidora para resolver um entupimento.

1. Limpe os pratos antes de lavar

Limpar os pratos antes de lavar a louça é uma forma de evitar que os restos de

alimentos corram pelas tubulações e possam entupir o cano. Os restos de alimentos

são grandes causadores de entupimentos, portanto a melhor dica aqui é sempre deixar

os pratos sem resíduos, pois isso facilita a lavagem também.

2. Use acessório de ralo para reter os restos de alimentos

Acessório de ralo é um popular ralinho japonês. Este pequeno acessório é colocado

sobre o ralo e retém qualquer tipo de lixo ou resto de alimento. O ralinho é fácil de ser

retirado e limpo e deixa apenas a água passar, sendo um aliado contra entupimentos.

3. Invista em uma caixa de gordura

A caixa de gordura é outra aliada contra entupimentos de encanamentos. O

dispositivo é instalado entre o cano da pia da cozinha e o esgoto e retém qualquer tipo

de detrito da pia, escoando apenas a água.

A Caixa de gordura deve ter sua limpeza periódica, pois quando está muito cheia, pode

exalar odor desagradável e entupir. A Caixa deve ser limpa por uma desentupidora

especializada. Confira neste artigo tudo sobre a caixa de gordura e como funciona este

serviço.

4. Formas caseiras de desentupir pias de cozinha

A pia de cozinha pode sofrer com entupimentos simples e algumas formas caseiras de

desentupimento podem ser eficazes. Muitas vezes os restos de alimentos e detritos

ficam limitados ao sifão ou mesmo próximo ao ralo. Para combater o problema, no

sifão, é só desencaixar-lo e fazer a limpeza utilizando um balde, luvas e máscara.

Depois de retirar a sujeira, encaixe novamente e abra a torneira para testar o

escoamento.

Se existem restos de alimentos próximos do ralo, use um arame e puxe todos os

detritos. Caso esteja mais fundo, coloque água quente com bicarbonato de sódio,

vinagre e sal e deixe agir por 10 minutos. Teste o escoamento e se necessário repita o

processo.

Mas quando o entupimento obstrui toda a extensão do encanamento da pia da

cozinha, é hora de chamar uma desentupidora que faça análise do problema e

desentupimento com responsabilidade, rapidez e eficiência.