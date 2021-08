Como reutilizar água da lavadora LG

Pequenas atitudes que tomamos no dia a dia podem contribuir para a saúde e melhora gradativa do meio ambiente, e o recurso de reaproveitar água é uma das iniciativas mais fáceis e também importantes para essa contribuição.

Reutilizar a água da sua lavadora Lg é uma mudança vantajosa para o consumidor, pois economiza nos valores da conta de água, deixando aquele dinheirinho reservado caso você precise em uma urgência de uma assistência técnica LG, ou uma autorizada de qualquer marca.

A seguir, falaremos sobre como a água da máquina de lavar pode ser reutilizada e suas vantagens em relação a economia de gastos com conta de água, além de contribuir com o planeta por desperdiçar menos quantidade de água. Saiba mais no artigo a seguir.

Como reaproveitar a água de sua máquina de lavar?

Se a água não for descartada após lavar suas roupas, ela pode ser usada para realizar tarefas domésticas, como lavar o chão do quintal de casa, lavar banheiro, varanda e áreas de serviço. Existem lavadoras LG com o reaproveitamento de água em uma das suas funções.

Além disso, essa água pode ser reutilizada até mesmo se adicionar alvejante, para a própria limpeza interna do tambor e do filtro da lavadora, que é importante de ser realizada com frequência para evitar danos futuros que só uma assistência técnica lava e seca LG consegue ser capaz de consertar.

Como lavar suas roupas de modo sustentável

Além de reaproveitar a água da lavadora, há várias mudanças que podem ser feitas para tornar a lavagem de suas roupas algo ainda mais sustentável e econômico:

Sempre que possível, leve maiores quantidades de roupas para serem lavadas ao mesmo tempo, e opte pela lavagem com água fria. Por isso, não precise se preocupar em lavar uma pequena quantidade de roupas todos os dias, é muito mais vantajoso esperar uma boa quantia de roupas juntarem, para que sejam lavadas de uma só vez;

Evite lavar uma peça de roupa sempre que usá-la. Foque em lavar suas roupas se você suou ou as sujou fazendo alguma atividade física, cozinhando, ou mexendo com terra entre outras coisas fáceis de sujar roupas;

Dê sempre preferência de secar roupas naturalmente, isso faz com que a função da secadora não precise ser utilizada diariamente, economizando uma boa quantidade de energia. Além disso, isso evita que a máquina force com frequência, tendo que consertar algumas coisas técnicas em uma assistência técnica LG autorizada.

Reutilize a água mais de uma vez

Se você utilizou sua água para limpar a própria lavadora ou para lavar panos de chão e de prato, por exemplo, tem como reutilizar mais uma vez essa água, lavando áreas externas de sua casa. Com esses costumes, o meio ambiente e a economia agradecem.