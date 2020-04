Concurseiros devem tomar cuidado na hora de escolher o curso online

Imagine a seguinte situação: de repente, empresas preparatórias para concursos públicos com aulas presenciais são fechadas devido ao isolamento social e não sabem o que fazer para retomar as atividades. Com o desenvolvimento das Tecnologias, a cada instante, surgem empresas lançando seus cursos online para concursos públicos, da noite para o dia. Ora, sem tradição e conhecimento em Educação a Distância, é possível transformar o ensino presencial em online, em questão de dias? O professor e Mestre em Educação, pesquisador e estudioso da Educação a Distância em Sergipe há mais de 15 anos, Fábio Figueirôa, faz um alerta aos concurseiros: “desconfie de cursinhos que estão ofertando cursos online para concursos sem se quer ter experiência em EAD. No ensino online, não basta pegar uma câmera, apertar o rec e começar a gravar. Para o sucesso desses cursos, é necessário um conjunto de fatores para que o aluno venha ter sucesso durante os estudos”, afirma.

Para Figueirôa, “todo dia” nasce uma empresa em Sergipe que só atuava no presencial e, de repente, começa a ofertar na modalidade online, informando para os futuros alunos que possuem o melhor curso a distância do país. Ele afirma que os concurseiros precisam ter muita cautela na hora da compra e investigar se essa ou aquela empresa, tem realmente condições de ofertar um curso online de excelência.









De acordo com o professor, um bom curso online precisa, acima de tudo, de uma boa estrutura de gravação, equipamentos de ponta, tecnologia, material didático de qualidade e professores capacitados. “Tem cursinhos em Sergipe gravando aulas em locais inapropriados, com celular num tripé, de forma bem amadora. No decorrer do curso, o aluno online terá uma série de dificuldades, caso a empresa não ofereça condições necessárias para garantir o sucesso do curso”.

Elisângela Mota é concurseira de plantão e já fez vários cursos presenciais em Sergipe. Cansada da mesmice do presencial, optou no último concurso para o Magistério de São Cristóvão em estudar de forma online, a distância. Mas, segundo ela, o curso escolhido lhe causou uma tremenda dor de cabeça. “As Videoaulas eram gravadas em uma sala de aula comum, com alunos dentro, estudando no presencial. Aulas cansativas, enfadonhas, visto que, o modelo era completamente voltado para quem estava em sala de aula. Além disso, a estrutura do curso na plataforma era desorganizada, não oferta um Simulado Online com feedback na hora e nem banco de questões para a gente praticar. Mas mesmo assim, a experiência foi interessante. Para esse concurso da Barra dos Coqueiros, vou concorrer para uma das 70 vagas do cargo de Professor/Pedagogo, só que resolvi pesquisar melhor em qual curso iria me matricular. Busquei referência e se a empresa tinha experiência no ensino online. Acho que agora estou no caminho certo. Estou amando fazer o meu preparatório a distância”, explica.

Como escolher a melhor empresa

Para você, concurseiro, saber se esta ou aquela empresa oferta o melhor curso online, o ideal é comparar mesmo. Acesse o site de vendas de cada empresa. Observe as Videoaulas demonstrativas se são de qualidade, o material didático, como a apostila se passam por revisões, diagramação e designer, ou é apenas um arquivo de Word transformado em PDF? Tem recursos a mais de aprendizagem, como Audioaulas e Slides de Conteúdo do professor. E os professores? Tem experiência no assunto e conseguem transmitir bem pela câmera? E a Plataforma Virtual de Aprendizagem disponível para o estudo do aluno. A empresa possui um AVA de qualidade? O ambiente é utilizado por outras instituições de ensino no Brasil e no Mundo? Possui ferramentas de comunicação e interação com a direção? Ou é apenas um espaço na internet que serve como repositório?

E por fim e não menos importante, a empresa que você irá comprar o curso lhe presta um bom atendimento? A resposta é rápida, diariamente, quase que 24 horas? Porque tenha certeza, você vai precisar se comunicar com a direção da empresa ou funcionários para tirar dúvidas e emitir sua opinião sobre o curso.

Depois de realizar esse Checklist, aí sim, você terá a certeza que está fazendo uma excelente compra.