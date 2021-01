Nesta quinta-feira, 28, por decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, professores aprovados no concurso público do Município de Graccho Cardoso, tiveram decisão favorável por parte do juiz de direito Gilson Felix dos Santos.

Por tanto a liminar, contra ato do PREFEITO DE GRACCHO CARDOSO, com o objetivo de anular o Decreto n.º 07/2021 da Prefeitura de Graccho Cardoso , foi acatada e os professores tiveram seus direitos devolvidos.