Concursos Públicos: Dicas para iniciantes que pretendem estudar para concursos

Hand with pen over application form

Hand with pen over application form

Depois de decidir fazer um concurso, a primeira dúvida que passa pela cabeça do futuro servidor é: o que estudar para concurso público?

Seja pela falta de oportunidades da iniciativa privada, pela estabilidade ou por qualquer outro motivo, muitas pessoas optam por um concurso antes de pensar em uma carreira. Com você também foi assim?

Ao mesmo tempo que, quanto mais cedo você começar a estudar, melhor, escolher uma área envolve muitos fatores. Afinal, o plano é que aquele seja o seu trabalho por muitos anos.

Portanto, tem que ser algo bem pensado, focado nas atividades com que você se identifica, e não simplesmente pelo salário ou estabilidade.

Mesmo com uma boa remuneração e em uma situação mais estável, a longo prazo, estar insatisfeito na sua profissão pode fazer mal.

Dessa forma, o saldo é positivo: enquanto tem tempo para fazer uma escolha importante com sabedoria, também já pode criar uma boa base para estudar com mais foco as específicas do futuro concurso que fará.

Aproveite que está interessando em estudar para concursos e conheça o Aprova do Concurseiro, um e-book completo para você.

Seja pela falta de oportunidades da iniciativa privada, pela estabilidade ou outro motivo, muitas pessoas optam pelo concurso antes de pensar em uma carreira

Como começar a estudar para concursos

Antes de começar a estudar para concurso público, você precisa de um planejamento. É possível passar sem ter uma organização? Pode até ser, mas o tempo que você levará será muito maior, acredite.

O planejamento começa com um objetivo. Por isso, é importante ter uma área em mente. Saber a área permitirá tentar uma série de concursos que terão conteúdos similares.

Então, você estudará para mais de um edital ao mesmo tempo, já que muitas matérias são comuns (e vamos provar mais abaixo). Além disso, se um edital específico demorar muito para sair, você poderá tentar outro da mesma área que foi divulgado antes. Logo, para você iniciar os estudos para concurso, precisa:

Conhecer suas habilidades e o que você gostaria de fazer

Pesquisar áreas e cargos para escolher o seu foco

Organizar sua rotina com horários

Separar as disciplinas e conteúdos pelos editais anteriores

Encaixar tudo no seu planejamento e começar a estudar

Posso estudar para concurso público antes de escolher uma área?

Conforme explicamos acima, é possível sim estudar para concurso público antes mesmo de escolher uma área.

No entanto, isso não significa dizer que não seja possível otimizar o tempo de preparação antes mesmo de fazer a escolha.

Isso acontece porque, como a maior parte dos concursos têm matérias em comum — tirando aqueles que são voltados para áreas muito específicas — já é uma opção começar a estudar.

Assim, quando você tiver tomado a sua decisão, já terá uma boa base construída com as matérias mais comuns em diversas seleções.

Dessa maneira, também poderá focar seus esforços nas disciplinas específicas da sua seleção. Muitas das vezes, elas são as que têm maior peso no edital.

O que estudar para concurso público?

Começar a estudar para concurso público pode ser um desafio. Principalmente quando você não sabe qual o edital e quais as matérias que devem cair.

Diante da opção de estudar para concurso público antes de tomar uma decisão sobre a área, surge a dúvida do que, afinal, estudar.

A nossa dica é que o futuro servidor comece pelas seguintes matérias que caem em quase todo concurso:

Língua Portuguesa

Informática

Direito Constitucional

Direito Administrativo

Raciocínio Lógico

Atualidades

Matemática Básica

Por que essas disciplinas? Elas caem na grande maioria dos concursos. Dificilmente você não terá Língua Portuguesa no edital. Direito Constitucional e Direito Administrativo são matérias comuns a muitas áreas, principalmente para concursos de níveis médio e superior.

Conheça o manual de como verdadeiramente trilhar o caminho da aprovação no cargo dos seus sonhos.

Atualidades caem, principalmente, quando o concurso tem prova discursiva ou redação.

Informática tem sido cada vez mais cobrada e com o nível de dificuldade maior, sobretudo em concursos da área Policial e Bancária. O que não quer dizer que áreas como Tribunais e Administrativa não cobrem a disciplina.

Matérias que mais caem em concursos

O ideal é que você escolha uma área, mas isso não é um impeditivo para começar a preparação para concursos. Isso porque você pode iniciar pelas matérias básicas, que mais caem em concurso.

Por exemplo, será muito difícil encontrar um edital das áreas de Segurança, Tribunais, Administrativa ou até Fiscal sem as matérias de Língua Portuguesa, Informática, Direito Constitucional e Direito Administrativo, podendo ainda ter RLM e Atualidades.

Disciplinas comuns por área de concurso

Agora, quando você decide por uma área, existem aquelas disciplinas que são mais cobradas na área como um todo. Então, além das básicas que citamos e que caem em concursos de todas as áreas, existem aquelas que compõem o núcleo básico da área.

Por exemplo, Direito Penal e Direito Processual Penal costumam cair para a área Policial.

Administração e Ética no Serviço Público são muito comuns na área Administrativa.

Conheça o manual de como verdadeiramente trilhar o caminho da aprovação no cargo dos seus sonhos.

Já Direito Processual Civil e Direito das Pessoas com Deficiência aparecem muito em editais de Tribunais.

Na área Bancária, Conhecimentos Bancários, Código Monetário e Mercado Financeiro são matérias comuns.

E dificilmente uma prova da área Fiscal não terá Legislação Tributária e Direito Tributário.

Conteúdo específico que cai em concurso público

Mas isso é tudo? Não. Além das disciplinas básicas que caem na maioria dos concursos e das disciplinas comuns à área, existem as específicas por cargo e edital. Vamos aos exemplos.

Área Administrativa

O técnico do seguro social do INSS é um cargo de nível médio e aqui vamos incluí-lo na área Administrativa. No concurso de 2015, a prova objetiva teve questões de:

Ética no Serviço Público

Regime Jurídico Único

Noções de Direito Constitucional

Noções de Direito Administrativo

Língua Portuguesa

Raciocínio Lógico

Noções de Informática

Conhecimentos Específicos de Seguridade Social

O agente administrativo da Polícia Federal, que também é um cargo de nível médio, teve as disciplinas a seguir na última prova:

Português

Noções de Informática

Raciocínio Lógico

Atualidades

Noções de Direito Administrativo

Noções de Direito Constitucional

Noções de Administração Pública

Noções de Administração Financeira e Orçamentária

Noções de Gestão de Pessoas nas Organizações

Noções de Arquivologia

Noções de Administração de Recursos Materiais

Legislação Aplicada à Polícia Federal

Um terceiro exemplo é o assistente em administração, também de nível médio, da Universidade Federal do Maranhão (UFMA), que teve as seguintes disciplinas no edital de 2022:

Língua Portuguesa

Legislação (mistura diversas disciplinas de Direito, como Administrativo e Constitucional)

Conhecimentos Específicos (Informática, Noções de Matemática, Raciocínio Lógico, Conhecimentos Básicos de Administração, entre outros)

Área de Segurança

O cargo de policial rodoviário federal, que exige nível superior em qualquer área, cobrou as seguintes disciplinas em 2021:

Língua Portuguesa

Raciocínio Lógico-Matemático

Informática

Noções de Física

Ética no Serviço Público

Geopolítica Brasileira

Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol)

Legislação de Trânsito

Noções de Direito Administrativo

Noções de Direito Constitucional

Noções de Direito Penal

Direito Processual Penal

Legislação Especial

Direitos Humanos e Cidadania

O inspetor da PC RJ, também para nível superior em qualquer área, tem as disciplinas abaixo no edital 2021/2022:

Língua Portuguesa

Direito Constitucional

Direito Administrativo

Direito Penal

Leis Especiais

Direito Processual Penal

Conhecimentos Básicos de Informática

O investigador da PC SP, cargo de nível superior, teve as seguintes disciplinas no edital de 2013:

Língua Portuguesa

Noções de Direito

Noções de Criminologia

Noções de Lógica

Noções de Informática

Atualidades

Área Bancária

Dois grandes concursos da área Bancária foram divulgados em 2021. O de agente comercial (escriturário tradicional) do Banco do Brasil, cargo de nível médio, teve as disciplinas de:

Língua Portuguesa

Língua Inglesa

Matemática

Atualidades do Mercado Financeiro

Matemática Financeira

Conhecimentos Bancários

Conhecimentos de Informática

Vendas e Negociação

Já no da Caixa Econômica, para técnico bancário tradicional, cargo também de nível médio, caiu:

Língua Portuguesa

Matemática Financeira

Conhecimentos Bancários

Noções de Probabilidade e Estatística

Conhecimentos de Informática

Atendimento Bancário

Conheça o manual de como verdadeiramente trilhar o caminho da aprovação no cargo dos seus sonhos.

Área de Tribunais

O técnico judiciário da área Administrativa do TJ RJ, de nível médio, fez prova objetiva com as seguintes disciplinas em 2021:

Língua Portuguesa

Ética no Serviço Público

Noções dos Direitos das Pessoas com Deficiência

Legislação Especial

Noções de Direito Administrativo

Noções de Direito Constitucional

Noções de Direito Processual Civil

Noções de Direito Processual Penal

Legislação

Conheça o manual de como verdadeiramente trilhar o caminho da aprovação no cargo dos seus sonhos.

Já o edital o técnico judiciário – escrivão, do Tribunal de Justiça do Tocantins, teve um concurso em 2008 com as disciplinas:

Língua Portuguesa

Raciocínio Lógico

Noções de Direito

Conhecimentos Gerais (Atualidades)

Noções de Informática

Direito Processual Civil

Direito Processual Penal

Lembre-se, para saber tudo que cai em concurso público, você precisará verificar o edital de abertura.

FONTE: AUDRYN KAROLYNE