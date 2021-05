Confiança e Sergipe fazem a semifinal do Sergipano

O sábado de feriado do dia do trabalhador foi também de rodada decisiva pelo Campeonato Sergipano da Série A1. A 10ª é última rodada da primeira fase as equipes classificadas e rebaixadas foram conhecidas na tarde de hoje.

O Freipaulistano recebeu o Dorense, no estádio Jairton Menezes, em Frei Paulo. Os donos da casa venceram por 2×0. Os gols foram marcados por Alyson e Alemão. Com a derrota a equipe do Dorense foi rebaixada para a Série A2. Em Nossa Senhora da Glória, o Atlético Gloriense enfrentou o Maruinense, a partida ficou no empate em 2×2. Os atletas Alyson e Tales marcaram para o Gloriense e Thiago (contra) e Henrique marcaram para o Maruinense.

No município de Pedrinhas, o América enfrentou o Boca e perdeu por 3×0 com gols de Jackson, Júnior e Felipe. Em Itabaiana, no estádio Etelvino Mendonça, Itabaiana e Lagarto ficaram no empate em 1×1. Os gols foram de Thiago Fagundes (ITA) e Cristhian Aguada (Lagarto). Na arena Batistão, em Aracaju, o maior clássico do futebol sergipano também ficou no empate em 1×1. O Confiança abriu o placar no primeiro tempo com o atacante Neto Berola. O Sergipe empatou no segundo tempo com o meio Doda.

Com os resultados da última rodada acompanhe a classificação final dos grupos:

Grupo A

1) Itabaiana 19 pontos

2) Sergipe 14 pontos

3) Gloriense 10 pontos

4) FreiPaulistano 8 pontos

5) América de Pedrinhas 1 ponto

Grupo B

1) Confiança 23 pontos

2) Lagarto 20 pontos

3) Boca Júnior 16 pontos

4) Maruinense 12 pontos

5) Dorense 11 pontos

As semifinais do Sergipão EsporteNetSP terão início na quarta e quinta-feira. Acompanhe os confrontos:

05/05 (quarta-feira)

17h – Sergipe x Confiança

06/05 (quinta-feira)

17h – Lagarto x Itabaiana

08/05 (sábado)

16h – Sergipe x Confiança

09/05 (domingo)

16h – Itabaiana x Lagarto

FSF