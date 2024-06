O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) concluiu, nesta segunda-feira (10), a previsão do tempo para as próximas duas semanas. Na primeira, entre os dias 10 e 17 de junho, a semana poderá apresentar acumulados de chuva que poderão ultrapassar 60 milímetros (tons em laranja), principalmente em áreas das Regiões Norte. Isso se deve à combinação do calor e alta umidade que continua influenciando as instabilidades nas regiões.

Na faixa leste do País, as chuvas devem ser beneficiadas devido ao transporte de umidade do oceano para o continente.

Previsão para a 1ª semana (10/06/2024 a 17/06/2024):

Gostou dessa matéria? Receber notícias Powered by

Região Norte: a combinação do calor e alta umidade irá provocar pancadas de chuvas no decorrer da semana, com valores maiores que 60,0 milímetros (mm) em áreas do centro-norte do Amazonas e do Pará, bem como nos estados de Roraima e Amapá. Nas demais áreas, não se descartam pancadas de chuvas isoladas com menores acumulados.

Região Nordeste: há previsão de chuva na faixa leste da região, especialmente entre os estados do Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco, bem como em áreas do Sealba (áreas dos estados de Sergipe, Alagoas e Bahia). As instabilidades nestas áreas são provocadas devido ao transporte de umidade do oceano para o continente que favorecerão a ocorrência de chuvas, podendo superar os 40 mm. Não se descartam pancadas de chuvas isoladas em áreas da faixa norte, desde o Maranhão até o Rio Grande do Norte. Enquanto no interior da região, a previsão é de tempo quente e sem chuva.

Regiões Centro-Oeste e Sudeste: há previsão de tempo quente e seco, mas não se descarta a ocorrência de chuva fraca e isolada em áreas de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo.

Região Sul: a semana começa com tempo bom e sem chuva. Mas no final da semana, a partir dia 16, deverá ocorrer chuvas no sul do Rio Grande do Sul devido a passagem de um sistema frontal.

INMET