Confira os nomes dos 30 candidatos que desistiram de concorrer às eleições em Sergipe

Em nossa “Especial Eleições na Vespera”, vamos listar os 30 candidatos em Sergipe que renunciaram a sua candidatura no decorrer da campanha eleitoral.

Fazendo uma busca no próprio site do TSE – Tribunal Superior Eleitoral, a lista de nomes chega a 30 candidatos.

Confira a lista completa dos candidatos que renunciaram

-Governador

Jorge Alberto (PROS)

-Vice-governador

Leo (PSTU)

-Suplente de Senador

Maria de Lourdes (PSTU) – 1ª suplente

Edilma Amorim (PL) – 2ª suplente

-Deputado federal

Aline dos Santos (Pode)

André Moura (União)

Chico Lima (SD)

Denise Nascimento (PROS)

Geisa Kaline (PP)

Luiz Santana (PROS)

Prof. Frede Teles (Pode)

Sérgio Bezerra (SD)

Talysson de Valmir (PL)

Verônica de Gilmar Carvalho (PL)

Vovô Monteiro (SD)

Zica de João de Ziza (PMN)

-Deputado Estadual

André Mussum (Patriota)

Cleiton Noventa (Patriota)

Dr Ubiratan (DC)

Dra Manuela (PSD)

Gilmar Carvalho (PL)

Ilani Paulina Enfermeira (PP)

Linda Inês (Pode)

Lobão de Itabaiana (DC)

Neyme Mateus (MDB)

Paloma do Galego (PSD)

Ricardo (PMN)

Sargento Ramilo (DC)

Simone Linhares (Pode)

Valdir Santos (União)

Para consultar os nomes diretos no so site do TSE Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais