Conheça biquínis e maiôs diferentes e estilosos para arrasar no verão!

O verão está chegando e está mais do que na hora de começar a comprar maiô e conjunto de biquíni para arrasar na estação mais amada pelos brasileiros. Para comprar com preços bons e produtos de qualidade, o ideal mesmo é aproveitar a black friday de biquínis e maiôs e garantir modelos estilosos no precinho.

Acompanhe o nosso blog e veja os modelos estilosos que prometem muito estilo e charme para o verão 2021!

Aposte no biquíni cortininha

Quer um modelo clássico e que nunca sai de moda? Aposte no biquíni cortininha liso ou estampado! Esse recorte de biquíni feminino combina muito bem com qualquer tipo de corpo e ainda garante em um modelo clássico um look estiloso.

O ideal é comprar mais de uma peça desse recorte em uma promoção de black friday de biquínis, já que os preços realmente são atrativos e você poderá usar em todos os verões que sempre estará acompanhando a moda.

Maiô com decote está em alta

Estilo e maiô são palavras que ornam muito bem, isso porque, os modelos de maiô são os que mais se reinventam na moda – maiôs estampados, com recortes, tiras e muito outros.

A aposta para o verão 2021 é o maiô com decote profundo tanto no seio, quanto nas costas e laterais. Para quem gosta de um estilo mais ousado, vai se apaixonar por esse maiô, e garantir mais de uma peça para usar posteriormente até mesmo como body feminino.

Biquíni estampado combina com as cores do verão

Estampas estão em alta no universo feminino, e isso refletirá para a moda praia. O modelo de biquíni cropped com estampas florais combinam muito bem com o verão e símbolos da natureza estampados nas peças.

Outra estampa que fará muito sucesso também é o conjunto de biquíni com listras largas. As listras fizeram muito sucesso nos anos 80 e estão de volta estampadas em peças femininas, como por exemplo, maiò floral e também em sungas masculinas.

Maiô de alcinha – clássico que não sai de moda

O maiô de alcinha remete muita delicadeza e valoriza o colo feminino. Se você gosta de maiô feminino, mas se preocupa com a marca de sol, esse modelo é interessante, pois tem uma alça fina e alguns modelos ainda possuem amarração livre.

Aproveite que é um modelo clássico e invista em acessórios, como por exemplo, vestido saída de praia, cangas, chapéus e óculos de sol!